Stasera Italia, Pierpaolo Sileri e la minaccia del no vax: "Voglio vederti penzolare a testa in giù"

"Pierpaolo Sileri vorrei vederti penzolare a testa in giù come Benito Mussolini": è questo uno dei messaggi raccapriccianti inviati al sottosegretario alla Salute da un no vax. Lo ha letto lui stesso in collegamento con Veronica Gentili a Stasera Italia su Rete 4. L'sms, poi, proseguiva con minacce generiche contro politici e giornalisti: "Voi tutti avete il destino segnato, vi aspetta solo la morte". A corredo una serie di faccine con lo scheletro. A tal proposito Sileri ha detto: "A me fanno pena e tenerezza, fanno finta di essere dei leoni ma poi se si guardano allo specchio sono solo dei gattini".

"I no vax puri sono pochissime persone che non vogliono capire o forse non hanno nemmeno la capacità di capire - ha proseguito il sottosegretario -. E bisogna distinguere tra i no vax e i dubbiosi". Secondo Sileri, inoltre, è sbagliato anche parlare troppo di questa categoria di persone: "Dare tutta questa importanza a questi idioti fa sì che invece quella parte di popolazione molto intelligente e anche molto preoccupata venga alla fine catalogata come no vax".

Il grillino, poi, ha ribadito che si tratta di poche persone che in ogni caso non vanno sottovalutate: "Sono pochi, ma sono rumorosi e mettono anche paura. Un messaggio del genere fa più paura a un ristoratore che a un sottosegretario che di suo già è protetto. Comunque guardiamo oltre, convinciamo le persone a vaccinarsi, lasciamo queste persone ai margini perché ai margini rimangono".

