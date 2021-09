Denise Pipitone, l'ultimo mistero: "Bimba a bordo della nave". Dopo le voci, una bomba dalla procura

15 settembre 2021 a

Non ci sono indagini in corso sulla scomparsa di Denise Pipitone. La smentita alla notizia diffusa dal programma di Rai 2, Ore 14, è arrivata più puntuale che mai direttamente dalla Procura di Trapani. La trasmissione condotta da Milo Infante aveva parlato di indagini in merito alla pista del rapimento via nave avanzata dall'ex pm Maria Angioni. Secondo il programma i magistrati avrebbero chiesto delle informazioni sulla compagnia Medmar, proprietaria della nave D'abundio. Da qui, infatti, secondo una segnalazione della Angioni, sarebbe partita una minore proprio il giorno dopo la scomparsa da Mazara del Vallo di Denise.

La compagnia di navigazione avrebbe sì confermato che la nave nel 2004 esisteva e percorreva la tratta Trapani-Tunisi, ma che ora l'imbarcazione è stata demolita ed è impossibile recuperare i dati degli imbarcati. Non solo, perché il procuratore capo di Trapani, Gabriele Paci, ha ricordato che a indagare da sempre è la Procura di Marsala, competente per territorio. E non, dunque, quella trapanese.

Le parole dell'ex pm sembrano infondate. La stessa Angioni era già stata indagata per false dichiarazioni a pubblico ministero. Era stata sempre lei a sostenere che Denise fosse ancora viva: "Ho la certezza che sia viva e l'ho individuata", erano state le sue parole.

