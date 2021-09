Non è l'arena, l'inviato Bonistalli lascia Giletti, passa da Del Debbio e poi... Scalata senza precedenti in 3 mesi

16 settembre 2021 a

Presente Daniele Bonistalli, l'inviato di Non è l'arena di Massimo Giletti su La7? Il giornalista, nel giro di un'estate ha lasciato il programma di Giletti, è passato a Mediaset e ora sbarca in Rai. A darne notizia è il sito tv blog. Bonistalli, 34 anni, toscano, ha detto addio a Non è l'Arena, poi ha cominciato a collaborare con Stasera Italia su Rete 4 e con Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio dove ha firmato un servizio sui no-vax finiti in ospedale per covid.

Ma attenzione perché per Bonistalli si tratterà della prima e ultima apparizione nella trasmissione di Del Debbio, dato che il giornalista si è accordato con la Rai per diventare un nuovo volto di Chi l’ha visto?, il programma di successo condotto da Federica Sciarelli sulla terza rete.

Daniele non è il solo ad aver lasciato Non è l'arena. Ad abbandonare il programma, oltre a Daniele Bonistalli anche Francesca Carrarini. Hanno detto addio pure due autori, Manuela Ferri e Alberto Urgu "che hanno salutato per migrare rispettivamente su Rai 3 ad Agorà e a L’Aria che tira di Myrta Merlino. Infine, c’è da segnalare il congedo della redattrice Maria Rosaria Pezzuto, che dovrebbe sbarcare su Rai 2 a Ore 14".

