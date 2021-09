Selvaggia Lucarelli travolge Barbara Palombelli: "Raccapricciante, donne che ri-uccidono le donne"

18 settembre 2021 a

a

a

Barbara Palombelli sul femminicidio ha scatenato anche Selvaggia Lucarelli. "A volte è lecito domandarsi: questi uomini erano completamente fuori di testa o c'è stato un comportamento anche esasperante o aggressivo dall'altra parte? In un tribunale queste domande bisogna farsele", sono state le parole della conduttrice di Forum che hanno sollevato il polverone e su cui la Lucarelli non ci va affatto per il sottile: "Eravamo rimasti a Sanremo, al suo monologo raccapricciante - premette sulle colonne del Fatto Quotidiano -, a Tenco che giocava con le pistole e al padre che la voleva con la collana di perle, convinti che quella sera, nei fiori dell'Ariston, ci fosse un polline allucinogeno. E invece no. Barbara Palombelli è nella sua fase global warming, sta alzando sensibilmente la temperatura delle scempiaggini dette in tv, scatenando tempeste violentissime e alterando il clima del dibattito. L'ultima perla l'ha partorita a Forum". Il titolo del commento è violentissimo: "Donne che ri-uccidono (a Forum) le donne".

"Mi sento orfano". Selvaggia Lucarelli arruola Bassetti: manganellate Covid contro Salvini e Meloni

Con questa premessa la Lucarelli si chiede come sia possibile che la conduttrice non abbia pensato alle conseguenze. Poi la firma del Fatto dà una sua spiegazione delle parole della collega: "Secondo la Palombelli quando uccidono, gli uomini o sono matti o sono vittime di compagne sfinenti. In entrambi i casi, l'uomo agisce mosso da una forza superiore, quella della follia che straccia la razionalità o quella della moglie che straccia le p***e".

"Addio al Fatto". Dago-bomba su Selvaggia Lucarelli: non solo Conte, Travaglio sempre più orfano

Ed è da qui che sorgono quelli che la Lucarelli definisce "i problemi nel discorso della Palombelli": "Il primo è che i suoi riferimenti ai femminicidi degli ultimi giorni è infelice e non pertinente, perché alcune di queste donne sono state uccise a seguito della decisione di separarsi, dopo aver subito stalking o addirittura a seguito di aggressione sessuale, il che rende poco credibile la tesi dell'uomo esasperato e della donna aggressiva". Poi il secondo: "La Palombelli quando attinge a piene mani dall'immaginario sessista per cui sì, magari l'uomo ha esagerato però la donna certe volte "ti ci porta", "provoca", "è una rompi***ni" o, appunto, "esaspera". Insomma, un po' se l'è cercata". E allora dalla Lucarelli non può che esserci un giudizio impietoso su quanto accaduto a Forum, perché "esiste anche il dovere di usare le parole giuste. Soprattutto in tv. Soprattutto quando si scomodano argomenti su cui c'è ancora tanto lavoro da fare".

Selvaggia Lucarelli scarica Travaglio e "Fatto"? Rumors: lo zampino di Corrado Formigli, cosa c'è dietro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.