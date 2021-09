PiazzaPulita, il "suicidio" di Corrado Formigli: in studio c'è Giuseppe Conte? Finisce malissimo

19 settembre 2021 a

a

a

Dura, durissima la vita da leader grillino, per Giuseppe Conte. Già, dal presunto avvocato del popolo i pentastellati si aspettavano fuoco e fiamme: in crisi di consenso ormai da anni, crisi che pare irreversibile, scommettevano proprio sull'ex premier. Risultato? Conte è ufficialmente arrivato al vertice del M5s e almeno stando ai sondaggi il parito non si è schiodato dalle cifre di cui veniva accreditato in precedenza.

Sfotte la Meloni per "Google" ma pronuncia "Green pass così": Selvaggia Lucarelli da barzelletta | Video

Ma non solo. Le difficoltà di Conte, in controluce, emergono anche dal flop televisivo messo a segno dall'ex premier. Si tratta della prima puntata stagionale di PiazzaPulita, il programma di Corrado Formigli in onda su La7 e tornato in onda lo scorso giovedì. E l'ospite d'onore, quello della prima intervista a tu-per-tu proprio con Formiglie era esattamente Giuseppe Conte.

"Roba di estrema destra", "Atteggiamento sbagliato". Formigli asfaltato da Conte (e Salvini se la ride): mai visto in tv | Video

Il risultato? Pessimo: PiazzaPulita del 16 settembre ha infatto registrato il 4,3% in termini di ascolti. Risultato molto deludente: insomma, Conte non tira. E se l'obiettivo di Rocco Casalino era quello di plasmare un personaggio "trainante", beh, ad oggi questo obiettivo pare essere fallito. Per intendersi, il record dell'ultima stagione di PiazzaPulita fu registrato con l'ospitata di Matteo Renzi. E ancora, nella primavera del 2021, con Luca Zaia il programma sfiorò il 6 per cento.

Organi compromessi, il mistero del long-Covid: "Quello che ancora non sappiamo", un Abrignani inquietante

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.