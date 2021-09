CartaBianca, Bianca Berlinguer "pizzicata" così a poche ore dalla diretta: la foto che "stravolge" il programma

20 settembre 2021 a

Per certo, è la notizia televisiva degli ultimi giorni. Dopo un esilio durato quasi un anno, a CartaBianca torna Mauro Corona. Insomma, lo scrittore e alpinista di nuovo su Rai 3, da Bianca Berlinguer, dopo il lungo allontanamento dovuto alla lite con la conduttrice (conduttrice che lo perdonò immediatamente, ma non altrettanto fece Franco Di Mare, che di Corona non ne ha più voluto sapere).

E così, lo scrittore, per qualche tempo ha trovato asilo a Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio su Rete 4. Ora, il ritorno "a casa". L'appuntamento è per domani, martedì 21 settembre, terza puntata della stagione. Rumors riferiscono che Corona sarebbe stato richiamato anche alla luce dei dati di ascolto non del tutto soddisfacenti delle prime due puntate della stagione di CartaBianca.

Dopo le indiscrezioni sul ritorno, è spuntato anche un promo, nel quale la Berlinguer parlava al telefono con un misterioso interlocutore chiedendogli puntualità e di vestirsi bene. Scontato il riferimento a Corona. E ora, a poche ore dalla diretta di CartaBianca, dall'account ufficiale della trasmissione ecco anche la foto: Corona e "Bianchina" abbracciati, lui con pollicione in favor di telecamera. E la Berlinguer rinnova l'appunamteno per la puntata. E chissà cosa ne pensa Franco Di Mare...

