Marcello Dell'Utri assolto? La porcheria di Dino Giarrusso, pubblica questa roba: che pena questi grillini...

Si dà il caso che nella sentenza d'appello alla Corte d'Assise di Palermo, la trattativa Stato-mafia sia stata di fatto cancellata dalla magistratura. Assolti tutti i carabinieri e soprattutto assolto Marcello Dell'Utri, per lunghi anni additato come la cerniera, come l'uomo che ha "portato" la mafia dallo Stato e viceversa. No, non era così.

Eppure, c'è chi non si rassegna. Eppure ci sono i grillini, i peggiori manettari, la banda di Marco Travaglio che con bava alla bocca continua ad agitare le manette. E tra i peggiori, in tal senso, per certo c'è Dino Giarrusso, l'ex Iena prestata alle cinque stellette che giorno dopo giorno riesce a stupire con le sue sparate, sempre più grosse, sempre più indigeribili. Una sorta di Toninelli-bis.

Ma in questo caso non si tratta di una sparata, bensì semplicemente di una discreta menzogna. Dopo l'assoluzione di Dell'Utri, infatti, Giarrusso che fa? Urla, sbraita, agita le manette. E si produce nel seguente post su Instagram, laddove scrive: "Marcello Dell’Utri, fondatore di Forza Italia, ha una condanna DEFINITIVA a 7 ANNI DI CARCERE per concorso esterno in ASSOCIAZIONE MAFIOSA. Oggi è stato assolto in appello rispetto ad altro reato, per il quale era stato condannato in primo grado a 12 anni". Così, dal nulla, con i caratteri urlati, scritti in maiuscolo. Oggi è stato assolto ma ieri è stato condannato: bene ricordarlo, secondo Giarrusso. Bene urlarlo, nel giorno in cui Dell'Utri è stato assolto in un'altra vicenda. Una bassezza che la dice lunga su chi siano i Travaglio, i Giarrusso e i grillini.

