Mauro Corona a Cartabianca? "Implorato dalla Berlinguer": cosa sa Aldo Grasso, un "ricatto" impensabile

“Più dell’orgoglio potè il digiuno (di ascolti)”. Non ci è andato per il sottile Aldo Grasso nel commentare il ritorno di Mauro Corona a Cartabianca. “Implorato a gran voce dalla conduttrice - scrive l’opinionista del Corriere della Sera - è tornato l’alpinista scrittore, ingessato in giacca e cravattino”. Tutto per alzare gli ascolti, secondo Grasso: cosa che è effettivamente accaduta, dato che rispetto alle prime due puntate della nuova stagione il programma condotto da Bianca Berlinguer è cresciuto.

Abbastanza per battere almeno la concorrenza di Mario Giordano su Rete4, ma non quella di Giovanni Floris su La7. “Qui si apre il problema più interessante - scrive Grasso - da tempo, anche la sinistra è stata costretta a porsi problemi di audience, non più solo di target. Nei programmi tv gli argomenti sono diventati secondari (e la Berlinguer è cresciuta alla scuola del contenuto), i temi dei talk si assomigliano e, nello stesso tempo, il giudizio più temuto non è più quello delle persone (i colleghi, il partito, il politico di riferimento, i critici) ma quello dell’audience”.

Quindi anche Cartabianca avrebbe ceduto al “ricatto dell’audience” facendo ritornare Corona, che era stato messo alla porta non solo del programma, ma dell’intera Rai dopo aver insultato la Berlinguer, dandole della gallina. Lo scrittore-alpinista si era scusato a più riprese e la conduttrice lo aveva perdonato, ma i vertici di viale Mazzini non lo avevano reintegrato: almeno fino a martedì scorso.

