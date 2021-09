Generale Figliuolo, la scalata per il potere: "Ci sono grosse possibilità". Indiscrezioni, di chi prenderà il posto

24 settembre 2021 a

Francesco Paolo Figliuolo potrebbe avere qualche possibilità di diventare capo di Stato Maggiore dell’Esercito al posto del generale Pietro Serino. Quest’ultimo è tra i favoriti a ricoprire il ruolo di capo di Stato Maggiore della Difesa e quindi aprirebbe scenari interessanti per l’attuale commissario straordinario all’emergenza coronavirus.

La popolarità di Figliuolo è molto alta, dato che praticamente da zero ha messo in piedi una campagna vaccinale imponente, tra le migliori in Europa per efficacia, dato che in Italia siamo arrivati a quasi l’80 per cento di popolazione over 12 vaccinato. Il ministro Lorenzo Guerini sta valutando tutte le possibilità in campo: a favore di Figliuolo gioca l’aver dimostrato di saper gestire le crisi. Ma potrebbe comunque non bastare, perché in pole position per il ruolo di capo di Stato Maggiore dell’Esercito ci sarebbe il generale Luciano Portolano.

Quest’ultimo ha già quattro stelle, di cui una funzionale, e che potrebbe essere speso sia come capo di Stato Maggiore dell’Esercito che come quello della Difesa. Nei giorni scorsi è però circolata una indiscrezione secondo cui Portolano potrebbe essere “deviato” sull’Allied Joint Force Command di Brunssum: di conseguenza salirebbero le quotazioni di Figliuolo. Secondo alcuni, però, si tratterebbero di voci fatte girare appositamente da chi vorrebbe “bruciare” Portolano negli altri due ruoli.

