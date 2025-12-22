Garlasco, il sospetto atroce della Bruzzone: "Un territorio che mi inquieta"

Il Tg1 ha aggiunto un ulteriore dettaglio su Garlasco: una nuova impronta di scarpa rinvenuta sulle scale sotto l'impronta 33. La stessa impronta che tempo addietro fu attribuita ad Andrea Sempio. Eppure la scoperta lascia Roberta Bruzzone perplessa. Per la criminologa "siamo arrivati in un territorio che a me personalmente, da cittadina ancor prima che da esperta, comincia davvero a inquietarmi. Questa è una traccia che non può essere un'orma. È pacifico".

I motivi sono i seguenti: "Non ne ha né l'aspetto, né la dinamica di calpestio. Addirittura viene proposta un'immagine ricompresa in una linea azzurra, che chiaramente richiama la forma di un'orma, quando all'interno proprio della medesima area delimitata dalla linea azzurra ci sono altre almeno tre tracce, anche di un volume abbastanza significativo, perfettamente circolari, intonse. E allora capisce che non è possibile che uno calpesti solo alcune tracce e le altre rimangano granitiche e non modificate. Quindi qualcosa qui non va. Se questa è una indiscrezione giornalistica ne prendo atto, ma se è contenuta in una consulenza, sono davvero preoccupata".