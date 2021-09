Selvaggia Lucarelli, toccante messaggio per la madre malata: "I compleanni degli altri però non li hai mai scordati"

27 settembre 2021 a

Selvaggia Lucarelli, tempo fa, aveva parlato della malattia di sua madre, affetta dal morbo di Alzheimer e di quanto sia difficile convivere con una patologia di questo tipo, sia dal punto di vista pratico, per tutte le cure, sia da quello emotivo, per il fatto di non riconoscerla più. In occasione del compleanno della mamma la Lucarelli ha postato sui suoi profili social uno scatto della donna con una toccante dedica: "I tuoi compleanni ti hanno sempre fatto schifo almeno quanto le foto e i carboidrati. Quelli degli altri, però, non te li sei mai dimenticati".

E poi ancora la giornalista, ha scritto: "Ora che non ti ricordi più il tuo, posso concedermi la tenerezza di dirti in pubblico 'auguri mamma' (il viso lo nascondi ancora, il pudore non si dimentica)". Ed ecco la foto di sua madre, seduta in quello che sembra un parco con il viso non visibile e coperto da un fiore.

Il toccante messaggio dedicato alla sua mamma ha fatto il pieno di cuoricini ed è stato subito sommerso dai commenti di altri personaggi noti come Antonella Clerici, Andrea Delogu, Adriana Volpe e Roberta Capua e tanti altri che hanno dimostrato vicinanza alla giornalista.

