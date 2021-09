Vauro e Marco Travaglio, "la cocaina nei libri?". Leghisti drogati e ignoranti: l'ultima porcata in prima pagina

30 settembre 2021 a

Il Fatto Quotidiano non perde occasione per attaccare la Lega. In prima pagina, nell'edizione del 30 settembre, spunta l'ultima vignetta di Vauro Senesi in riferimento all'indagine che vede coinvolto Luca Morisi. L'ex responsabile della comunicazione di Matteo Salvini è indagato per cessione e detenzione di droga. Stando alle ultime indiscrezioni gli agenti avrebbero trovato nell'abitazione di Belfiore della cocaina nascosta all'interno di alcuni libri. Quanto basta per scatenare il livore del quotidiano di Marco Travaglio.

Ed ecco che in prima, in bella vista, si vede la vignetta dal titolo "perquisizione a casa Morisi", dove due sono intenti a discutere. "Hanno trovato cocaina nascosta nei libri" dice un uomo mentre la donna davanti a lui se ne esce con un "e io che pensavo che i leghisti non ne avessero mai aperto uno". Una battutaccia che si va ad aggiungere al titolo di apertura in cui sbucano Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti, sopra invece si legge: "Il gay pride della Lega per far la festa a Salvini".

L'odio di Vauro e compagnia bella nei confronti del Carroccio è cosa arcinota. Non a caso nel giorno dell'uscita della notizia su Morisi, il vignettista se ne usciva con l'ennesima vergogna. Il titolo? "Gli immigrati spacciano...". Nel disegno un immigrato disperato appoggiato a un palo. Il motivo? Presto detto: "Ma arrivano i leghisti e ci rubano il lavoro". Insomma, Morisi etichettato come uno spacciatore. Anche se le indagini sono ancora in corso e la famiglia dell'ex spin doctor assicura: "Nessuna violenza, nessuna costrizione, nessuna certezza sull'origine del flacone con il liquido, nessun quarto uomo: le parole del giovane intervistato da alcuni quotidiani confermano che Luca Morisi non ha commesso reati e ora è vittima di una campagna mediatica guardona e di pettegolezzi di un ragazzo che cerca pubblicità o soldi facili".

