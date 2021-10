Rita Dalla Chiesa, "costretti a campare ancora così?". La risposta è no: Virginia Raggi spazzata via e umiliata

04 ottobre 2021 a

Dura stoccata a Virginia Raggi a pochi minuti dalla chiusura delle urne a Roma. Rita Dalla Chiesa ha pubblicato due foto in cui si vedono le strade della Capitale occupate da spazzatura e bidoni dell'immondizia stracolmi di buste. "Aspettando di sapere se dovremo continuare a vivere così", ha scritto la giornalista su Twitter. Non è la prima volta, inoltre, che la conduttrice punta il dito contro la sindaca uscente. E, per inciso, la risposta è "no", a Roma non dovranno vivere così: sin dai primi risultati, è stato chiaro il flop della sindaca grillina uscente, fuori dal ballottaggio e, forse, addirittura dietro a Carlo Calenda.

Due giorni fa, infatti, la Della Chiesa ha postato un altro scatto in cui si vede un ammasso indistinto di spazzatura e un'infinità di cassette della frutta ammucchiate sul marciapiede. "Ponte Milvio adesso. Grazie, Roma", ha scritto a corredo della foto. La grillina, insomma, non sarebbe riuscita a "sistemare" Roma nemmeno nei giorni che hanno preceduto le comunali. E stando a leggere i commenti dei cittadini, sembra difficile che la Raggi ottenga un altro mandato.

A lamentarsi del suo operato anche i sindacati locali: "Un copione che i cittadini romani conoscono a memoria, e un degrado ambientale e civile che toglie dignità alla capitale e a tutta la regione. Il rischio emergenza sanitaria ha portato questa amministrazione alle soglie del commissariamento, che continuiamo a ritenere, nell’immediato, l’unica via possibile per uscire dall’impasse ciclico di un sistema sempre alle soglie del crollo e del conseguente spettro di un disastro ambientale". Senza contare, poi, l'emergenza cinghiali. A tal proposito Rita Dalla Chiesa qualche giorno fa ha scritto: "Non meritiamo di vivere nei rifiuti, nell’odore terrificante, fra i topi e i cinghiali".

