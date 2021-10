In Onda, il paragone tra Br e Morisi? David Parenzo senza vergogna: ci attacca e lo spiega così

04 ottobre 2021 a

Accade tutto a In Onda, nella sconcertante puntata trasmessa su La7 domenica 3 ottobre. Accade che si parli del caso di Luca Morisi e che la vicenda venga messa in parallelo all'epoca delle Brigate Rosse. E in studio si sentono frasi aberranti. Quali "le Br avevano una ideologia". E ancora: "Loro rischiavano la vita, i leoni da tastiera no".

Un coro al quale hanno preso parte, con posizioni simili e differenti sfumature, i due conduttori, David Parenzo e Concita De Gregorio, oltre a Marianna Aprile e al filosofo Umberto Galimberti. Parole che, ovviamente, hanno sollevato un polverone, hanno fatto gridare allo scandalo, stigmatizzate un po' a tutte le latitudini. Parole di cui vi abbiamo dato conto in un altro articolo, che potete leggere qui .

Peccato però che David Parenzo, ora, butti la palla in tribuna. Già, perché il conduttore di In Onda riprende il lancio social del nostro pezzo in questione e commenta: "Come al solito si fa finta di non capire - premette -! Abbiamo semplicemente detto che la società di oggi è (forse) meno violenta di qualche anno fa quando il terrorismo rosso e nero infestava le nostre città. I leoni da tastiera urlano ma non sparano e rischiano meno", afferma. Rettifica che appare molto, molto pelosa. Vedere il video di quanto accaduto a In Onda per credere.

