Stasera Italia, Vittorio Feltri: “La sfida Meloni-Letta con Draghi al Colle? Perché è la cosa più giusta”

Vittorio Feltri è stato ospite di Stasera Italia su Rete 4 per commentare i risultati delle elezioni amministrative. Risultati ancora parziali, anche se ormai lo scenario è ben delineato e non sono previsti colpi di scena: il centrosinistra ha conquistato al primo turno Napoli, Milano e Bologna, mentre si andrà al ballottaggio a Torino, Trieste e Roma. Nel frattempo Giorgia Meloni ha lanciato il guanto di sfida ad Enrico Letta, secondo cui il centrodestra è “battibile”.

La leader di Fdi ha promesso al segretario del Pd di votare per Mario Draghi al Quirinale, al patto che si vada subito alle elezioni politiche. “Ti convince questa scaletta?”, ha chiesto Barbara Palombelli a Feltri. “Mi sembra un’idea giusta, la sottoscrivo - ha risposto - è chiaro che Mario Draghi è l’uomo più adatto per salire al Colle, tra tutti quelli che conosciamo è il più attrezzato. Però una volta che va al Quirinale si apre un problema non solo a Palazzo Chigi, ma anche nel Parlamento: chi mettiamo a fare il presidente del Consiglio? Io sono d’accordo con la Meloni, non vedo un’altra soluzione a meno che qualcuno non ne suggerisca una che a me sfugge”.

Letta aveva parlato di grande vittoria del Pd e del centrosinistra che “rafforza l’Italia e il governo”, ma la Meloni lo ha avvisato che la partita non è del tutto finita: “Quella più importante - ha dichiarato la leader di Fdi - è Roma ed è ancora aperta”.

