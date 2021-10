Roberto Burioni e il Nobel a Parisi: "La virologa Heather...", roba clamorosa

05 ottobre 2021 a

Roberto Burioni commenta il premio Nobel alla fisica all'italiano Giorgio Parisi e data l'omonimia ne approfitta per tirare una bordata a Heather Parisi per le sue prese di posizione sul covid e sui vaccini. Il post pubblicato sul suo profilo Twitter è esilarante: "Preciso per i più distratti che il premio Nobel è stato conferito a Giorgio Parisi, fisico. Non a Heather Parisi, virologa". Una occasione troppo ghiotta per non lanciare contemporaneamente una frecciatina alla showgirl.

La ballerina, protagonista in passato di 'confronti' social per il virologo, è nota per le sue posizioni no vax in materia di covid. "Abbiamo vinto gli europei e via dicendo ma questo sorpassa tutto: un italiano, Giorgio Parisi, ha vinto pure il premio Nobel. Che orgoglio. Che 2021!", scrive Burioni in un altro tweet.

Sul suo profilo, il virologo del San Raffaele ha poi commentato i dati di un nuovo studio relativo all'efficacia del vaccino Pfizer. "L'efficacia del vaccino contro l'infezione cala nel tempo (quindi subito la terza dose per i vulnerabili e i sanitari) ma rimane altissima la protezione contro la malattia grave (quindi tranquilli e vaccinatevi)".

