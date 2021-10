Hoara Borselli, indiscrezione clamorosa: "Scende in campo, con chi si candida". Ora si capisce tutto

07 ottobre 2021 a

Gossip politico, la specialità assoluta di Dagospia. E l'ultima "bombetta" è assai succulenta, gustosa, pur in attesa di conferme oppure di smentite. Si parla della (bellissima) Hoara Borselli, da qualche tempo sempre più presente in tv, in veste di - scatenata - opinionista, soprattutto nei programmi di Massimo Giletti e ora su Mediaset.

Bene, secondo Dago, la Borselli avrebbe un futuro in politica. Poiché spopola con le sue tesi sovraniste, potrebbe infatti scendere in campo con la Lega (e forse non a caso, spesso, sui social Matteo Salvini rilancia alcuni dei suoi interventi). Si legge infatti su Dagospia: "Gira voce che per lei presto potrebbe esserci il grande passo: molti assicurano che alle prossime elezioni la Borselli dovrebbe essere candidata proprio dalla Lega. Sarà vero?". Non ci resta che aspettare.

Hoara Borselli, classe 1976, nata a Viareggio, ha un passato da attrice, modella e conduttrice televisiva. Spesso e volentieri, anche per la sua straordinaria bellezza, ce la siamo ritrovata sui giornali di gossip. Dunque, una nuova vita da opinionista televisiva, opinionista politica. E ora la poltica vera e propria? Chissà...

