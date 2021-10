Giuseppe Conte e la nuova sede M5s: 12mila euro al mese, ma non ci sono le sedie. Grillini col tavolo da campeggio

08 ottobre 2021 a

Giuseppe Conte non può fare a meno... dello sfarzo. Abituato bene, il leader del Movimento 5 Stelle ha deciso di regalare ai Cinque Stelle una nuova sede. Questa si trova a un passo dal Parlamento, nello stesso palazzo che ospitò al piano di sopra l’Api di Rutelli. A rivelare il cambiamento apportato dall'ex premier è Il Foglio che aggiunge la presenza nello stabile di un Bed & breakfast e un centro estetico. Il tutto per la modica (si fa per dire) cifra di 12 mila euro al mese. Una sede bella, anzi bellissima, ma che ha un problema: è vuota.

In più di un'occasione - svela il quotidiano di Cerasa - alcuni temerari parlamentari si sono messi seduti per terra. Altri talvolta hanno portato i tavoli da campeggio e altri ancora le sedie. Qui Conte ha chiesto di potersi sistemare nell'ufficio che fu del direttore dell’Ibl Banca. Insomma, sono lontani i tempi in cui i grillini denunciavano la casta. Ma per Conte non sono tutte rose e fiori, molti i malumori interni sulla presenza del leader a Napoli.

Unica città visitata nonostante la tornata elettorale di ottobre riguardasse anche altre importanti città. Non è tutto perché per Il Foglio con l'ufficializzazione del nuovo organigramma, ci saranno nuovi addii. E altra gente saluterà il M5s, lasciando i pentastellato in braghe di tela. Sono molti infatti a non pagare il contributo (si parla di 2.500 euro al mese) alle casse del Movimento. A maggior ragione se devono pagare per una sede vuota 12 mila euro al mese. A nulla sono servite nemmeno le "minacce" dell'ex avvocato del popolo. Conte aveva fatto dire dal suo staff che chi non paga, non può farsi fotografare con il leader o salire sul palco assieme a lui. Insomma, siamo all'assurdo.

