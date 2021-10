Virginia Raggi, le comiche: "Non mollo". Parla a Striscia la Notizia, "minaccia politica" a Giuseppe Conte

07 ottobre 2021 a

a

a

Puntuale, graffiante, feroce. Striscia la Notizia si abbatte sulla ormai-quasi-ex-sindachessa di Roma, Virginia Raggi, la grillina strapazzata alle elezioni comunali, dove è arrivata quarta, dietro anche a Carlo Calenda. Un risultato disastroso, per un sindaco che tenta il bis: non solo fuori dal ballottaggio, ma addirittura giù dal podio. Va da sé, quasi scontato, il tg satirico per queste ragioni ha deciso di consegnarle il Tapiro d'oro. Il servizio di Valerio Staffelli verrà trasmesso nella puntata in onda su Canale 5 questa sera, giovedì 6 ottobre.

E raggiunta dai microfoni di Striscia, ecco che la Raggi spiega: "Non vado in vacanza e continuerò a lavorare per Roma, c’è ancora tanto da fare. Non lascio la politica. Stiamo già costruendo il futuro", ha fatto sapere. Quasi una "minaccia" politica a Giuseppe Conte, che stando a rumors grillini con lei sarebbe in rotta (si pensi a come abbia disertato ogni appuntamento con la Raggi dopo il voto). E stando ad altri rumors, la Raggi vorrebbe addirittura rilanciarsi in chiave nazionale, per fare le scarpe proprio a Conte.

Ma tant'è, ai microfoni di Striscia, Virginia Raggi ha aggiunto: "La situazione è un po’ attapirante, ma ho ottenuto circa il 20% nonostante avessi tutti i media contro, voi compresi. La prendo con filosofia. Avrei proseguito con un altro mandato per continuare le cose iniziate", sospira grillina. Infine, la battuta: "Ora mi deve promettere che porterà un cinghiale d’oro a Nicola Zingaretti", conclude Virginia Raggi, addossando ancora una volta alla regione le responsabilità per Roma invasa dai cinghiali

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.