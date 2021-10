Mara Venier, la truffa degli investimenti: "Siete fuori di testa", la brutta storia in cui è rimasta invischiata

08 ottobre 2021 a

Mara Venier è una furia. La conduttrice di Domenica In, di fronte a una fake news su presunti investimenti in criptovaluta, sbotta: "Tutto falso mai fatto investimenti Bitcoin mai intervistato Monica Bellucci o Damiano ….mai parlato di investimenti…siete fuori di testa". Poi il monito su Instagram ai suoi fan: "Attenti alle truffe". Sotto il volto di Rai 1 allega il fantomatico articolo che la vede protagonista: "Mara Venier ha depositato 250 € e ha provato il sistema da solo. In pochi minuti si è ritrovato con oltre 539,13€ di profitto".

A intervenire tantissimi utenti social che ricordano sia una prassi tanto comune quella di utilizzare volti noti per le truffe. Tra questi l'amico e collega Alberto Matano, che ha passato lo stesso spiacevole momento: "É successo anche a me fai bene a denunciare!".

Sempre il conduttore de La Vita in Diretta in passato è intervenuto in difesa della Venier. In particolare quando qualcuno aveva diffuso la falsa notizia della morte del marito Nicola Carraro. "Mo marito è vivo e sta benissimo (solo mal di denti!!!). Ma che caz** scrivete! Vergognatevi!", era stato lo sfogo della conduttrice che anche in quell'occasione ha denunciato le troppe fake news sul suo conto.

