Charlene di Monaco, dramma infinito: "Il suo volto oggi", testimonianza-choc del funzionario

Giorno dopo giorno, ora dopo ora, filtrano le ultime indiscrezioni sulle condizioni della principessa Charlene di Monaco, ancora in Sudafrica, lontana dalla famiglia e dal principe Alberto - nonostante i proclama di quest'ultimo sull'imminente ritorno -, ancora in precarie condizioni di salute.

Si è infatti appreso che lo scorso 8 ottobre si è dovuta sottoporre alla terza operazione in anestesia totale, un delicato e lungo intervento che desta grandi preoccupazioni. E il settimanale Oggi aggiunge dettagli preoccupanti, citando alcuni funzionari di Palazzo Grimaldi, i quali hanno affermato che "Charlene sta male, molto male". E ancora, le fonti da Palazzo hanno aggiunto che "è molto provata e dimagrita per tutti questi mesi di malattia. Speriamo che questo ultimo intervento possa farle raggiungere risultati sperati", hanno aggiunto.

Insomma, non filtra grande ottimismo circa le condizioni della principessa, i cui mali proseguono da lunghi mesi. Charlene era tornata in Sudafrica per una campagna a tutela dei rinoceronti in via di estinzione. Lì ha contratto una grave infezione dell’apparato otorinolaringoiatrico che l’ha costretta a un ciclo di operazioni chirurgiche alla testa. Il male le impedisce di prendere un aereo per tornare a casa, circostanza che ha alimentato le voci circa una rottura tra lei e Alberto. E il futuro sembra sempre più nebuloso.

