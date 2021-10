Stasera Italia, Rita Dalla Chiesa e la domanda sul Green pass che gela lo studio: "Perché loro invece no?"

13 ottobre 2021 a

Mancano ormai poche ore all'obbligo di Green pass sul luogo di lavoro, obbligo che scatterà questo venerdì. Si temono proteste e blocchi stradali, così come si temono situazioni caotiche sui luoghi di lavoro. E il tema tiene banco anche a Stasera Italia, il programma di approfondimento politico condotto da Barbara Palombelli su Rete 4.

Ospite in studio ecco Rita Dalla Chiesa, la quale si pone un interrogativo semplice, ma oggettivamente senza risposta: "Però, io mi chiedo, il sistema ci sarebbe. Cioè: perché noi abbiamo tutti il Green pass, perché lo abbiamo accettato, perché ci siamo vaccinati? E perché loro invece no?", sospira rivolgendosi idealmente all'ampio popolo dei no-vax, di chi rifiuta il certificato verde.

A risponderle, in modo tagliente, è Giampiero Mughini, che si inserisce affermando: "Perché due più due fa quattro...". Insomma, taglia corto. Ma la domanda della Dalla Chiesa resta lì. Si interroga sulle ragioni del rifiuto, su quel "no" che sta dietro ai fatti di Roma dello scorso weekend, a quel "no" che sta condizionando le decisioni del governo e il dibattito politico, in un contesto in cui l'aria, via via, si fa sempre più irrespirabile.

