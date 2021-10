Antonio Ricci, bomba su Chiara Ferragni: "Chi è davvero e come farà fuori Fedez", roba clamorosa

14 ottobre 2021 a

a

a

Antonio Ricci senza freni in un’intervista rilasciata a Tpi. Il mitico e irriverente ideatore di Striscia la Notizia - il tg satirico che è uno dei programmi più famosi e meglio riusciti dell’era Mediaset - ha parlato a ruota libera, dal suo rapporto con Pier Silvio Berlusconi alle sue idee sui personaggi della politica - o che orbitano attorno ad essa - che sono alla ribalta in questo momento.

Dal 27 settembre al 18 ottobre, ecco le date: complotto ai massimi livelli contro Salvini e Meloni? C'è puzza di bruciato

A partire da Luca Morisi, l’ex capo della comunicazione di Matteo Salvini finito invischiato in una vicenda personale poco lusinghiera: “Impossibile pretendere che non si infierisca - ha dichiarato Ricci - certo l’insieme di omosessualità, droga ed escort rom è stato un triplete pazzesco. ‘La Lega ce l’ha duro’. Sì, ma come e per farne che”. Poi è passato a Giuseppe Conte, nuovo leader del Movimento 5 Stelle: “È uno che si piace molto, troppo. Sessualmente è un auto-piacione. Parla come Dudù, la macchietta napoletana del Gagà”.

"Ecco perché Luca Morisi è stato linciato". Klaus Davi, la più dura delle accuse: chi e cosa c'è dietro davvero

E Giorgia Meloni invece? Negli ultimi giorni è vittima di attacchi feroci per quell’uscita sulla “matrice” non riconosciuta riguardo alle violenze fasciste e squadriste di Roma: “La attaccano dicendo che lei e il suo partito sono un ammasso di fascisti. E allora? L’Italia è un paese profondamente fascista in tantissime sue manifestazioni”.

"Non soltanto la cocaina, perché il caso non è chiuso". Morisi, "assist" di Repubblica ai pm: che vergogna la sinistra

Infine Ricci ne ha anche per la coppia più famosa d'Italia e non solo, Chiara Ferragni e Fedez: "Sono un vero potere forte. Resta da verificare quanto sapranno mantenere il consenso. Tra dieci anni immagino Chiara Ferragni senza Fedez. Lei una signorina borghese bien élevée, lui tamarrissimo: un maschio alfetta. Lei lo farà fuori versandogli una pozione nella Coca Cola e farà in modo che la colpa ricada su J-Ax".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.