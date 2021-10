Maratona Mentana, gli insulti di Alessandro De Angelis ad Enrico Michetti: "Goffo, palesemente inadeguato"

18 ottobre 2021 a

Fine corsa per il centrodestra: il nuovo sindaco di Roma è Roberto Gualtieri, candidato del centrosinistra. E così, ecco che il plotone schierato su La7, a la Maratona Mentana, apre il fuoco. Per primo Antonio Padellaro, che si interroga: "Se c'è una persona che conosce benissimo Roma è Giorgia Meloni. Mi piacerebbe capire il motivo per cui è andata a sbattere il muso con un candidato in cui forse non credeva neanche lei", si è chiesto sornione la firma del Fatto Quotidiano.

E a stretto giro ecco anche Alessandro De Angelis. Il vicedirettore dell'Huffington Post ha definito questo voto "una débâcle per Giorgia Meloni". Anche lui come Padellaro crede che la colpa sia del candidato, a suo dire "palesemente inadeguato ai limiti dall'essere goffo, con una campagna fatta di gaffe". De Angelis non comprende la scelta della leader di Fratelli d'Italia di non scendere in campo in prima persona. A maggior ragione con i voti che il suo partito vanta grazie a una repentina scalata nei sondaggi. Anche se ci si interroga perché mai la Meloni, in lizza per una possibile premiership, dovrebbe "accontentarsi" di Roma.

"Noi fino a qualche tempo fa abbiamo descritto la Meloni come una sorta di Re Mida che trasformava in oro tutto quello che toccava, era in ascesa e in tv con lei schizzavano gli ascolti, ma ha fatto una scelta sbagliata a Roma". Di diverso parere Mentana, quasi sicuro che la scelta nella Capitale non abbia in alcun modo scalfito i voti di Fratelli d'Italia. Parole che non convincono De Angelis, fermo sull'idea che ci sia un momento "di grosso appannamento" per il centrodestra in generale e per la Meloni in particolare.

