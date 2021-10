Oliviero Toscani insulta i siciliani: "Una discarica, un tesoro che non meritate". E sulla mafia...

18 ottobre 2021 a

a

a

Parole dure contro la Sicilia e i suoi abitanti quelle pronunciate da Oliviero Toscani in una recente intervista a Repubblica. Parlando del patrimonio artistico e culturale dell'isola, per esempio, il fotografo ci è andato giù pesante dicendo: "Tutta roba creata da madre natura o che hanno realizzato gli avi dei siciliani di oggi. I residenti attuali non hanno alcun merito per la bellezza che abbonda in Sicilia. Si ritrovano in mezzo a un tesoro inestimabile che davvero non meritano. Anzi".

"Per la prima volta in vita mia". Ma davvero? A cosa si è ridotto il "compagno" Oliviero Toscani

Quando gli viene fatto notare che la Sicilia conquista sempre nuovi record di presenze turistiche, lui risponde: "'Il Padrino' piace sempre", facendo riferimento al celebre film incentrato su una potente famiglia mafiosa, i Corleone. Parlando, poi, dei giovani siciliani ha detto: "La Sicilia è la più grossa discarica di intelligenze che esista al mondo. In Sicilia trovi persone geniali, e sono tante, ma non riescono a emergere per colpa di un sistema fondato sul compromesso".

“Sapete chi mi ricordano?”. Toscani senza freni dalla Gentili: chi sono davvero i “no-Green Pass"

Infine, continuando ad attaccare i cittadini dell'isola, ha affermato: "Quando possono infieriscono contro la loro terra. Gli scempi che sono stati fatti in Sicilia sono troppi e tremendi. Pensi a cosa hanno combinato nella Valle dei Templi". In ogni caso un po' di speranza ancora c'è: "In assessorato a Salemi avevo venti ragazzi tutti volontari di straordinaria intelligenza. Ma restano una minoranza che alla fine tollera il marcio che la circonda, che circonda i siciliani onesti, virtuosi e geniali".

"Oggi sono felice". Oliviero Toscani balbetta in tv, immigrazione: fino a dove si spinge il fotografo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.