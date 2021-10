Enrico Michetti, "un risultato...". Prego? Dopo il ko, esordisce così in conferenza stampa: strepitosa gaffe

18 ottobre 2021 a

Enrico Michetti ha parlato di “risultato laconico” quando è stato chiamato a commentare a caldo i risultati del ballottaggio, che a Roma lo danno sconfitto con circa 20 punti in meno rispetto a Roberto Gualtieri, a scrutinio ormai quasi concluso. Una scelta di parole che non è passata inosservata agli ospiti dello speciale condotto da Enrico Mentana su La7: “Laconico? L’italiano non è detto che bisogna possederlo in maniera così precisa”, ha ironizzato Paolo Mieli.

Il quale tra l’altro, pochi istanti prima che Michetti iniziasse a parlare, aveva definito il candidato del centrodestra “simpatico”. “Lo dicono tutti - era intervenuto Mentana - ma evidentemente non è stato il parametro di voto”. Tornando alle parole dello sconfitto, quest’ultimo ha sportivamente augurato buon lavoro a Gualtieri: “Credo che ci sia un dato nazionale, ringrazio tutti coloro che mi hanno votato e la grande lealtà dei partiti che mi hanno sostenuto. Spero che in futuro il clima sia diverso”.

Michetti ha quindi sottinteso che le polemiche delle ultime settimane, e in particolare le violenze squadriste verificatesi due sabati fa a Roma, abbiano inciso su una sconfitta così netta al ballottaggio: “Mi auguro che in futuro ci sia un clima di maggiore serenità, volto alla buona amministrazione con al centro i programmi della città e non le vicende di carattere nazionale che possono influenzare il voto all’interno della comunità”.

