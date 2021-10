Andrea Scanzi, passione-Pd. Occhio a questa foto, un dettaglio clamoroso: Travaglio e grillini che dicono?

18 ottobre 2021 a

Il matrimonio tra Pd e M5s è ufficiale e non è stato consacrato solo dalla candidatura di Gaetano Manfredi a Napoli. Ad annunciare un clamoroso cambio di passo ci pensa Andrea Scanzi. Sì, lo stesso giornalista che con i dem non ci è mai andato per il sottile. La firma del Fatto Quotidiano ha pubblicato sui social una fotografia in compagnia di Alessandro Zan, parlamentare del Pd. Scanzi infatti era ad Arezzo per presentare "Senza paura. La nostra battaglia contro l'odio", il libro di Zan. "Una bella serata. Un bel libro. Nobili persone e giuste battaglie. Approvare il ddl Zan è un dovere. Grazie di essere venuto ad Arezzo", è stato il commento nel suo post di Instagram.

Pensare che solo qualche mese fa Scanzi sui dem se ne usciva così: "Nonostante tutta questa timidezza, debolezza, scarso fascino, nei sondaggi, per motivi anche misterici, il Partito democratico sta salendo, non tantissimo, ma comunque, forse sono gli altri che vanno così male che, per contrasto, riesce a salire. Però i problemi li ha, li ha il centrosinistra e li ha in generale il cosiddetto ‘campo progressista’".

Eccoli dunque: "Io ne avverto due di questi problemi: il primo è, qual è l’identità? Qual è la visione? Qual è l’idea politica dell’attuale Partito democratico?". Insomma, parole che sembrano lontane anni luce dalla foto che lo ha immortalato assieme a Zan. E chissà cosa ne pensa Marco Travaglio e quei grillini più restii all'alleanza con i dem.

