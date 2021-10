Virginia Raggi, Alessandra Ghisleri: "La più votata anche se è stata abbandonata", demolito Giuseppe Conte

19 ottobre 2021 a

Alessandra Ghisleri è intervenuta a L’aria che tira, dove ha condiviso con Myrta Merlino la sua analisi sulle elezioni amministrative. In particolare la direttrice di Euromedia Research si è soffermata su quanto accaduto a Roma, dove Roberto Gualtieri è stato eletto sindaco con oltre 20 punti di vantaggio su Enrico Michetti. L’esito del ballottaggio non dice però tutto quello che è accaduto nella capitale in questa tornata elettorale.

“A Roma tutte le coalizioni vanno a perdere, tranne il partito di Carlo Calenda”, ha sottolineato la Ghisleri, che si è poi lanciata in una riflessione su Virginia Raggi: “Era stata eletta al ballottaggio grazie ai voti del centrodestra, quindi con i voti contro. Eppure in questa tornata è stata l’unica che ha mantenuto la stessa percentuale delle elezioni europee. Ha perso soltanto 20mila voti e ha fatto più del 17%, eppure Conte e Di Maio sono corsi da Manfredi. Essere al fianco della Raggi sarebbe stato importante, lei ha comunque dato una sua lezione, è la candidata dei 5 Stelle che è andata meglio”.

Quindi i leader del Movimento hanno preferito suggellare l’abbraccio con il Pd in quel di Napoli, piuttosto che sostenere la Raggi, che ha combattuto la sua battaglia da sola: “È stata abbandonata”, ha chiosato la Ghisleri.

