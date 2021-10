DiMartedì, Antonella Viola "scende in politica": "Noi abbiamo Zaia", parole pesantissime

20 ottobre 2021 a

Anche Antonella Viola attacca Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Ospite di DiMartedì a La7, la professoressa salita alla ribalta televisiva fin dall'inizio della pandemia di Covid dà la sua lettura dei risultati delle ultime elezioni amministrative, che ha visto il centrodestra battuto nelle principali città al voto tra primo turno e ballottaggio, da Roma a Milano, da Torino a Napoli e Bologna.

"Non solo sui vaccini, ma anche sulle prime misure di restrizione, dal virus che è morto al virus che non fa danni - sottolinea la Viola, direttore dell'Istituto di Ricerca Pediatrica (IRP-Città della Speranza) di Padova -, hanno sempre sposato posizioni anti-scientifiche". Il riferimento è appunto ai leader di Fratelli d'Italia e Lega.

"Perché?", le chiede Floris. "Non lo deve chiedere a me ma a loro, io so solo che gli italiani se ne siano accorti. Io vengo dal Veneto e lì abbiamo avuto una Lega diversa, abbiamo Zaia che non è stato così. Responsabile, ha parlato durante la pandemia, ha raccomandato di stare a casa e infatti in Veneto la situazione è diversa rispetto al resto d'Italia. Questo mi fa pensare che sia stato un argomento fondamentale, gli italiani si sono resi conto che in mano a un certo tipo di politica la situazione sarebbe andata molto peggio. Senza lockdown, misure di restrizione e Green pass avremmo avuto molti più morti e oggi non saremmo fuori dalla crisi. Avremmo contagi, dovremmo combattere contro le chiusure, l'economia non sarebbe ripartita. Questo è saper lavorare, è sapere gestire il Paese".

