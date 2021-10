L'aria che tira, l'ex M5s Granato: "Come erano ridotti dopo il vaccino". Un orrore: cosa le esce di bocca

20 ottobre 2021 a

La senatrice ex M5s Laura Granato è entrata senza Green pass a Palazzo Madama, semplicemente sfruttando la legge che concede una "deroga" ai parlamentari italiani. In collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, l'ex grillina, no Green pass e no vax dichiarata, spiega il motivo della sua ribellione politica.

"Noi ogni mattina siamo qui esibendo il Green pass - la stuzzica la Merlino -, voi avete delle regole diverse da quelle degli italiani". "Per me che sto all'opposizione entrare in Senato per contestare un atto unilaterale del governo esibendo il Green pass, che è un effetto di quel decreto legge che contesto, mi sembra un controsenso", spiega la Granato suscitando lo sconcerto della giornalista. "Lo so ma finché c'è una regola vale per tutti... Se lei pensa di poter sfidare una regola che milioni di italiani rispettano ordinatamente ogni giorno secondo me c'è qualcosa che non va".

"Alla fine - ammette poi la Granato - sono comunque riuscita ad accedere, perché noi avevamo la possibilità di accedere. Avremmo subito un invito a non accedere senza il Green pass, ma non potevamo essere fermati all'ingresso". Dunque, da regolamento interno al Parlamento, per i parlamentari il Green pass è una raccomandazione ma non un obbligo, almeno per ora.

La senatrice parla di "dittatura conclamata". "Perché non si è fatta un tampone?", chiede la Merlino. "Me lo sono fatto, e avevo il Green pass ma non l'ho voluto esibire". Di fronte al suo atto di disobbedienza civile, Myrta sempre più scettica le chiede: "Ma lei non è vaccinata per paura o perché pensa a un complotto?". "No, non penso ai complotto - è la risposta della ex grillina -. Purtroppo intorno a me ho visto troppi eventi avversi, anche gravi, e porto questa battaglia anche per chi è costretto a vaccinarsi".

