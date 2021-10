Veronica Gentili indignata per il Ddl Zan: "Parlamento di incivili, che roba è"

28 ottobre 2021 a

Veronica Gentili sbotta sul Ddl Zan affossato in Senato. "Che un Parlamento esulti perché non passa una legge pensata per la tutela dei diritti civili, a prescindere da come la si pensi nel merito dei singoli punti della legge, è una scena tutt'altro che civile", scrive la giornalista e conduttrice di Stasera Italia weekend su Rete 4 in un post pubblicato sul suo profilo Twitter.

Come la Gentili, si sono indignate altre giornaliste della tv. Myrta Merlino, sempre su Twitter, commenta: "Il voto del Parlamento è sacro e va rispettato, rispetto meno chi non ha il coraggio di metterci la faccia e si nasconde dietro il voto segreto. Chi dice di fare una cosa e poi agisce al contrario. Con quelle urla il Senato ieri ha fatto una figura indegna...".

"Provo grande tristezza per quei parlamentari che negano i diritti a chi non è come loro", osserva Tiziana Ferrario. "Ma loro chi sono veramente per giudicare? Davvero pensano di essere dalla parte giusta? In quale realtà vivono? Quali paure li tormentano?", chiede la giornalista in un cinguettio. "Ricordano le turbe dei talebani con le donne".

