PiazzaPulita, Carlo Freccero: "Ecco il vero numero dei morti". Covid, rissa con Crisanti: caos a La7

Scontro tra Carlo Freccero e Andrea Crisanti sui morti di Covid. Entrambi in collegamento con Corrado Formigli a Piazzapulita su La7, nella puntata del 28 ottobre, cominciano a litigare sui numeri: "Bisogna calcolare circa 20 mila morti all'anno di influenza che non sono stati calcolati", attacca Freccero, "No, sono 7 mila nei casi peggiori in Italia", risponde il microbiologo. "Mediamente"; ribatte Freccero, "mediamente". Ma il professore non si fa mettere a tacere e insiste: "No, sono settemila, 20 mila li abbiamo avuti solo una volta, nel 1969".

Ma Carlo Freccero va avanti: "Sto facendo il calcolo dei morti. Pongo un problema. Manca l'indice di mortalità di chi ha avuto il Covid". Crisanti cerca quindi di fare chiarezza: "La letalità del Covid prima del vaccino era tra l'1,5 e l'1,9 per cento, sulla popolazione vaccinata invece è l'uno per mille considerando deboli, fragili e oncologici".

Freccero è evidentemente contrariato e vuole rispondere evidentemente mostrando altri dati ma ormai non c'è più tempo quindi Formigli di chiudere brevemente. Anche se ormai c'è poco da aggiungere dopo i dati e i numeri ufficiali snocciolati dal professor Crisanti

