Vittorio Sgarbi, sesso a tre con il trans Eva Robins e la morta: "Un uc***o come un dito, allora l'ho...". Fuori controllo

Uno scatenatissimo Vittorio Sgarbi e il sesso a tre con Eva Robins e una terza donna, "la morta". Intervistato da Giuseppe Cruciani e David Parenzo a La Zanzara, su Radio 24, il critico d'arte e parlamentare non censura alcun dettaglio, perfino il più scabroso di quel selvaggio rapporto intimo con il trans più famoso degli anni Ottanta e una donna, "che adesso è morta".

"Eva – sottolinea Sgarbi – ha un uccellino che è come un dito. La terza, la famosa morta, non si può dire chi è ma si può dire questo: il pomp***o lo fa meglio una donna o un trans? La bocca è uguale? I denti sono uguali? La lingua è uguale? Il pompino è puro. E questo prova che quando stai con un trans, stai con una donna. Ha per caso un pezzo di uccello. Però basta che tu non lo usi troppo. A me è capitato in qualche occasione anche di non trovare quasi niente. Vittoria Schisano per esempio, che è una f***a fulminante, sono arrivato lì, l'ho presa poi ho toccato davanti... Ma cosa c'è qui? C'è un residuo di uccello che si era dimenticato di togliere".

Quindi una digressione artistica utile alla tesi: "Nelle statue antiche, poi anche in quelle moderne, se vai al museo Guggenheim c'è una scultura di Marino Marini che è un cavaliere con l'uccello. Lo puoi montare e smontare. Se lo monti è perché c'è poca gente, quando c'è molta gente invece lo togli. Se mi faccio fare un pompino da un uomo al buio, come si fa a capire che è un maschio?".

Cruciani e Parenzo, novelli Sherlock Holmes e dottor Watson, indagano: "Qual era esattamente la posizione in quel gioco a tre?". "La morta al momento era viva - chiarisce Sgarbi -. No, perché si può anche stare con una morta. La situazione era questa: Sgarbi prende la Eva Robins, la prende nell'unico buco che ha, cioè dietro. Valorizza il suo punto davanti e lo ficca dentro la figa della morta. E' logica. Se l'ho mai preso dietro? Io no perché ho le emorroidi". Alla salute.

