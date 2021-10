Tg2 Post, Maurizio Molinari si addormenta in diretta e rischia di cadere dalla sedia

30 ottobre 2021 a

a

a

La sinistra che si addormenta. E che addormenta. Potremmo sintetizzare così quanto accaduto nella serata di venerdì 29 ottobre al Tg2Post, la trasmissione in onda su Rai 2 e condotta da Manuela Moreno.

Ospite in collegamento, ecco infatti il direttore di Repubblica, Maurizio Molinari. E che è successo? Presto detto: si è addormentato in diretta televisiva. Un istante, certo, gli occhi che si chiudono, il corpo che sta per cadere e poi l'immediato risveglio. Ma restano le immagini, che parlano chiaro: sì, si è addormentato.

Chi molla "Repubblica" dopo Federico Rampini: un nome pesantissimo, per Molinari sono enormi guai

Il dibattito era sul G20 di Roma, sugli equilibri geopolitici alla kermesse dei potenti. Una discussione forse un poco soporifera per il direttore di Repubblica che, inquadrato, inizia a socchiudere gli occhi. Assopito, per qualche istante, fino a che l'accenno di "caduta" lo fa uscire dal torpore.

Curioso come Gennaro Sangiuliano, direttore del Tg2 e presente in trasmissione, si deve essere accorto di quanto accadeva. Infatti, dopo aver detto la sua in un intervento, ha chiosato: "Sentiamo poi se il direttore di Repubblica è d'accordo...", insomma Sangiuliano ha "svegliato" Molinari. Un curioso momento di tv...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.