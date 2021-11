Fabio Tuiach, "ecco perché è un eroe del nostro tempo": la bomba di Aldo Grasso

01 novembre 2021 a

Nostro malgrado, è uno degli uomini del momento. Certo, in negativo, per le sue sparate e per il suo essere grottesco e paradossale. Ma tant'è. Si parla di Fabio Tuiach, l'ex campione di pugilato e ora no-vax convinto, tra i leader della protesta dei portuali di Trieste. E su Tuiach si spende Aldo Grasso, nella sua rubrica sul Corriere della Sera, un corsivo graffiante e paradossale.

Aldo Grasso ricorda in breve di chi si parla. Dunque ricorda come in seguito a una protesta, Tuiach sia risultato positivo al Covid. E lo ha spiegato così: "Qualche giorno fa ero davanti agli idranti e sono rimasto tutto il giorno fuori bagnato. Credo che con la temperatura di Trieste a fine ottobre è impossibile non prendere un malanno". Peccato che fosse Covid. E peccato che dopo le manifestazioni, a Trieste, i contagi siano schizzati verso l'alto.

Dunque, Aldo Grasso arriva alla tagliente e spiazzante conclusione: "Tuiach è un eroe del nostro tempo. Con sprezzo del pericolo, oppone il suo petto rosso-alabardato all'idrante nemico, in un bagno di folla e di follia, detesta la scienza perché uccide, non perché salva, si prende il Covid per proteggersi dal vaccino", conclude Aldo Grasso correndo sul sottile filo del paradosso.

