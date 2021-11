CartaBianca, volano stracci tra Matteo Bassetti e Gianluigi Paragone: "Fomenti odio", "Denunciami"

03 novembre 2021 a

a

a

"Le persone come Paragone sono fomentatori d'odio": Matteo Bassetti, ospite di Cartabianca su Rai 3, si è rivolto così al fondatore di Italexit ed ex grillino Gianluigi Paragone. La replica di quest'ultimo non si è fatta attendere: "Ringrazio Bassetti per aver vomitato odio contro di me e aver detto che sono un cretino. Lei dovrebbe denunciarmi". Un botta e risposta piuttosto piccato, insomma. Al centro i due argomenti più discussi oggi, ovvero vaccini e green pass.

"Maleducati, triviali, beceri". Pure Mauro Corona sbrocca per il ddl Zan: lo sfregio al centrodestra

Le loro posizioni sul certificato verde sono molto diverse. L'infettivologo del San Martino di Genova sarebbe favorevole addirittura a un suo inasprimento, perché "si stanno facendo poche prime dosi. Quindi per alcune attività si potrebbe decidere di rilasciare il Green Pass solo se si è vaccinati". Paragone, invece, si è detto sempre contrario a questo strumento, difendendo anche chi scende pacificamente in piazza a protestare. A tal proposito ha detto: "A questo punto mettiamo un asterisco sulla Costituzione e manifesteremo solo come piace a loro. Noi diventiamo disertori che devono essere fucilati".

"Tutte cazz***", "Vigliaccata, fascista". Telese-Paragone, rissa e insulti: il panico della Berlinguer

Poi, mentre Bassetti ha definito la proroga dello stato di emergenza una fuga in avanti, l'ex pentastellato ha detto: "Se lo si protrae, l’eccezionalità diventa una regola. Se si va avanti in spregio al minimo senso di equilibrio istituzionale, si cancelleranno le regole e si creano distorsioni come quella del Green Pass".

"L'uomo non c'entra niente". Clima impazzito, bomba di Battaglia: "Ecco perché stanno mentendo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.