Non è l'arena, la escort a Giletti: "Non ho le mutande", confessione intima

04 novembre 2021 a

Massimo Giletti, durante la puntata del 3 novembre di Non è l'arena, su La7, rivela di essere stato contattato da una escort di Milano dopo che un pr famoso le aveva girato il suo numero di telefono. Quindi il conduttore manda in onda un servizio in cui incontra la escort e le fa una serie di domande sul suo lavoro. "Adesso che sono qui com'è?", le chiede il conduttore. "Non è tanto se uno è bello o brutto", risponde la donna, "è importante l'educazione". "Io come sono?", le chiede quindi Giletti. "Mi sembri uno carino, tranquillo", risponde lei.

Quindi il conduttore nelle vesti di "cliente" la provoca: "Però se vai da uno così, a quello gli passa la voglia". Lei si risente: "Come mi vedi?". "Non ti vedo, sei troppo coperta", risponde Giletti. Così la escort si sbottona la camicia. E dice: "E adesso come mi vedi? Meglio?". "Sì", ribatte il giornalista. "E sotto che cos'hai?". "Ho questo body", spiega la escort. "Ma hai solo quello? O non c'è niente sotto?", la incalza Giletti. "Il body si chiude qua, infatti non ho le mutande", sottolinea lei. "E fa parte delle cose sexy il body?", chiede il conduttore. Ovviamente, "sì", è la risposta.

"Ti sei mai innamorata? Ti sei mai innamorata di un tipo come me?", le chiede ancora il giornalista. "Sei fidanzata?". Sì certo, ma non sono fidanzata. No, è un mondo difficile", conclude la escort. "A Milano, poi... Io la chiamo la città dei single".

