Non è l'arena, Luca Teodori del Movimento 3V: "Questo inverno ci sarà una elevatissima mortalità tra i vaccinati"

04 novembre 2021 a

a

a

Si parla dei no vax in studio da Massimo Giletti a Non è l'arena su La7, nella puntata del 3 novembre e in collegamento da Ferrara c'è Luca Teodori del Movimento 3V che snocciola una serie di fantomatici studi che dicono "che l'immunità da vaccino è inferiore a quella naturale". "Li fate o no i tamponi? Col suo ragionamento non dovreste neanche farli", sbotta Carla Cantone del Pd, che è ospite in studio.

"Non ho le mutande". La escort davanti a Giletti, mezzanotte bollente a La7: cosa mandano in onda | Video

Ma il no vax tira dritto: "Temiamo che nel prossimo inverno ci possa essere un'elevatissima mortalità tra i vaccinati: le varianti prodotte dal vaccino, sommate al vaccino stesso e ad altri virus, potranno causare moltissimi problemi a livello di vaccinati". "Ma dai", risponde la Cantone. Quindi interviene Giletti: "Finora le persone decedute sono non vaccinati. Questo dato non vi fa riflettere?". La risposta è agghiacciante: "Ci fidiamo poco degli ospedali italiani. Non ci fidiamo del ministro della Salute. Adesso si parla di terza dose...".

"Abbandono il collegamento". La toga No Green pass fuori controllo da Giletti: "Mi aveva detto Freccero che..." | Video

Quindi il conduttore lo incalza: "Di chi vi fidate allora? Ma ha visto che cosa succedeva nei mesi critici? Io non criminalizzo ma un dato sul quale vi dovete fermare è questo". Ma Luca Teodori insiste: "Il gruppo di confronto placebo dell a Pfizer è stato eliminato. I dati sono questi".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.