Non è l'arena, le confessioni di Martina: "Lo facevo già a 15 anni. Sapete quanto guadagno?", vietato ai minori

Martina Vismara, 20 anni, è una star di Only fans. La ragazza, che mostra il suo corpo sul social a pagamento, si confessa in una intervista per Massimo Giletti a Non è l'arena su La7, nella puntata del 3 novembre. "Da quando ho 15 anni", racconta Martina, "pubblico foto miei ma anche di panorami, poi piano piano mi sono esposta sempre di più. Mostro il mio fisico ma sempre in maniera elegante, mai volgare". E non vuole sentire parlare di pornografia, quello, sottolinea "è un atto sessuale".

Rispetto a Only fans, prosegue Martina, "tutti pensano sia solo un sito erotico, io posso mettere anche la ricetta segreta della torta e per vedere paghi, ognuno decide quanto chiedere. il mio abbonamento è di 16,99 poi puoi essere contattato in privato da un cliente e offrire contenuti extra". E ammette: "I guadagni sono alti, più alti di stipendi normali. Si guadagna molto e molto bene. Mi sono comprata una casa".

E ancora, spiega Martina: "I miei clienti vanno da 15 a 40 anni. Io non faccio la prostituta non vado con nessuno. Sono due cose completamente diverse. Faccio le mie cose da sola, nella mia camera". "Ma non pensi a chi potrebbe masturbarsi vedendo le tue foto o i tuoi video?", chiede la giornalista di Giletti. "Non ci penso, mi è indifferente".

