Domenica In, Luciana Littizzetto e una drammatica rivelazione: "Mio figlio sparito"

Tempo di confessioni per Luciana Littizzetto. Ospite a Domenica In da Mara Venier nella puntata del 7 novembre, la comica ha parlato del rapporto con i figli, a volte non semplice. In particolare la Littizzetto ha raccontato un episodio che riguarda il figlio in affido Jordan. "Mio figlio è sparito per cinque giorni ed ha girato più città in Europa - ha esordito su Rai 1 -. Se n'era andato perché sono una rompipalle. Lui è uno spirito libero che vuole farsi i fatti suoi e non rendere conto. Era maggiorenne e poteva volerlo".

La vita da madre non è semplice. Lo sa bene il braccio destro di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa: "I figli possono nascere narcisi anche se noi abbiamo provato a piantare un altro tipo di fiori". E all'autore di Domenica In che ha chiesto a Jordan di confidare un difetto di mamma Luciana, il 23enne è stato evasivo: "Sa tutto lei".

Più schietta la Littizzetto che non ha aspettato un solo minuto: "Facciamo degli scazzi che non ti dico. Io vorrei proteggerlo con la mia esperienza, ma lui e la sorella invece sembrano sapere già tutto. È così che nascono i casini. Lui, poi, è un toro e ha la testa dura". Il miglior pregio della mamma? Su questo Jordan non ha avuto dubbi: "È una persona buonissima".

