Striscia la notizia, Roberto Lipari e il dramma da ragazzino: "Ero in auto con mia madre"

Oltre alla simpatia, Roberto Lipari vanta anche una grande sensibilità. Il conduttore di Striscia la Notizia, appena approdato dietro al bancone del tg satirico di Canale 5 con Sergio Friscia, ha raccontato un fatto del suo passato che ancora ricorda: "Quel 23 maggio io piccolino stavo in auto con mia madre a Capaci bloccato nel traffico". Proprio lui mesi fa è stato insignito del premio Borsellino per la Nota vocale contro la mafia in seguito a un bellissimo monologo sotto l’albero di Giovanni Falcone.

Prima dell'esordio Lipari aveva anche svelato l'amicizia con il collega: "Nel 1994, avevo 4 anni, andai a uno spettacolo a Castellammare del Golfo (TP), il paese di mia mamma, ed era lo spettacolo di Sergio Friscia", aveva detto il conduttore del programma di Antonio Ricci a Tv Sorrisi e Canzoni per poi proseguire: "Poi ci siamo rincontrati sul set di 'Tuttapposto'. Gli altri ci dicevano: 'Ma da quant’è che lavorate insieme?'. È stato un colpo di fulmine".

Infine un altro elogio: "Per me è stato un onore lavorare con Sergio, lui è così come si vede: sotto la camicia non c’è tessuto adiposo, ma un grande apparato cardiaco, un cuore enorme". E il grande successo lo dimostra.

