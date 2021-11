Vincenzo Spadafora, Maria Giovanna Maglie sul coming out: "Perché ha detto di essere gay", bomba sul grillino

08 novembre 2021 a

Vincenzo Spadafora ha fatto coming out. Il deputato del Movimento 5 Stelle, ospite di Che Tempo Che Fa su Rai 3 ha deciso di rompere il silenzio e svelare di essere omosessuale. Una dichiarazione rilasciata nello studio di Fabio Fazio, dove ha promosso il suo libro "Senza riserve, in politica e nella vita". Nonostante molti abbiano applaudito all'ex ministro, Maria Giovanna Maglie si dice contrariata. "Vincenzo Spadafora, ex ministro e deputato 5s fa coming out da Fazio - è l'esordio del suo tweet -. Urgono considerazioni : 1) deve vendere il libro in cui lo ha scritto già, 2) lo sapeva chiunque soprattutto in RAI, 3) infine, e semplicemente, chi se ne frega".

Eppure è stato lo stesso Spadafora a spiegare i motivi della sua rivelazione: "Una ragione - ha ammesso a Fazio - è molto politica, per testimoniare il mio impegno politico, per tutti quelli che tutti i giorni combattono per i propri diritti e hanno meno possibilità di farlo rispetto a quante ne ho io grazie al mio ruolo". Ma c'è anche una testimonianza di tipo religioso: "Io sono un cattolico che crede molto nella propria fede, può sembrare in contraddizione ma non lo è affatto. In politica l'omosessualità viene usata anche per ferire, per colpire l'avversario, con un brusio che io stasera volevo spegnere. Spero di essere considerato per quel che faccio, per quel che sono, e da domani forse sarò più felice perché mi sentirò più libero".

Proprio nei giorni scorsi Partito democratico e Cinque Stelle hanno visto l'affossamento del ddl Zan. Il decreto legge contro l'omotransfobia ha subito la cosiddetta tagliola che in aula al Senato ha ottenuto il via libera. Così non sono stati esaminati né gli articoli, né gli emendamenti, costringendo il ddl a tornare in commissione.

