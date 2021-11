Otto e Mezzo, Giuseppe Conte? "Bullo in evidente difficoltà": il grillino dà di matto dalla Gruber, scatta il massacro

09 novembre 2021 a

“Un Giuseppe Conte un po’ bullo con Alessandro De Angelis e Lina Palmerini rifiuta di rispondere e alza la voce in una continua reprimenda”. Così Aldo Torchiaro, giornalista del Riformista, ha analizzato la presenza del nuovo leader del Movimento 5 Stelle a Otto e Mezzo, dove gli era stato spesso steso il tappeto rosso ai tempi in cui era presidente del Consiglio.

“È visibilmente in difficoltà - ha aggiunto Torchiaro in un tweet - come mai prima in un salotto amico come quello di Otto e Mezzo”. Ed effettivamente dalla Gruber il leader M5s ha alzato i toni in alcune risposte alla Palmerini e soprattutto a De Angelis, con cui lo scontro è stato particolarmente duro. Anche perché la firma dell’Huffington Post lo ha messo in difficoltà su diversi temi, a partire dalla mancata riforma della Rai: “Avete avuto due anni di tempo per farla, vi siete come comportati come i predecessori”, è stato l’attacco di De Angelis.

“Da soli non ce la potevamo fare, fate una campagna di stampa a nostro favore”, è stata la risposta provocatoria di Conte. Poi è arrivata la stoccata sull’elezione dei capigruppo: “Lei è stato appena nominato leader e non è riuscito neppure a piazzare i suoi uomini”. A questo punto Conte si è infuriato: “Lei non mi ha ascoltato, non lo può dire”. Infine De Angelis lo ha infilzato su Bonafede: “Non è riuscito a mettere neanche lui alla Camera”. “Ma cosa ta dicendo? Non legga i giornali che lei scrive, tra l’altro”, ha replicato Conte.

