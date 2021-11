Milena Gabanelli denuncia lo scandalo in aeroporto: "Il Green pass non lo controlliamo", dove si rischia il contagio

09 novembre 2021 a

Un episodio non proprio piacevole quello di cui è stata protagonista la giornalista Milena Gabanelli. Lo ha fatto sapere lei stessa su Twitter, dove ha raccontato il momento prima dell'imbarco per Milano: "Ore 9 e 25 di oggi, Bruxelles, aeroporto di Zaventem, volo Ita per Linate. All'imbarco l'operatrice chiede ai passeggeri di esibire il green pass. Li guarda. Chiedo: 'non lo scansiona?'. Risposta 'non siamo attrezzati'. Belgio è tutto zona rossa".

La giornalista, insomma, ha espresso non poca preoccupazione, visto che il Paese da cui stava partendo per tornare in Italia non se la sta passando bene con i contagi da Covid. Tra l'altro, se in tutti gli aeroporti si facesse così, l'utilità del green pass dovrebbe essere rivalutata. Intanto la situazione in Belgio è piuttosto grave: sono stati raggiunti anche picchi fino a 10mila nuovi positivi in un solo giorno. Numeri per nulla rassicuranti.

La situazione nel Paese risulta così grave che qualche giorno fa un primario, Frank Vermassen, ha lanciato una proposta drammatica: "Basta dare precedenza ai non vaccinati nelle terapie intensive. Sono troppi i malati, anche gravi, con altre patologie, che vedono le loro cure rimandate sempre più". Poi ha sottolineato: "L'aumento dei casi coincide anche con un momento di carenza di personale per portare avanti tutti i servizi richiesti e quindi non possiamo più dare ai pazienti Covid un regime preferenziale. Quelli che arrivano nelle terapie intensive non sono vaccinati".

