Cartabianca, Matteo Bassetti e la profezia nera: "Dopo Trieste, condannati alla quarta ondata"

Matteo Bassetti è stato ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca, dove ha espresso la sua opinione di esperto riguardo ai temi caldi legati al Covid, ovvero terza dose e vaccinazione tra i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Su quest’ultima questione il direttore di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova è stato perentorio: “Se avessi un figlio di otto anni lo vaccinerei, non ho alcun dubbio”.

Particolare attenzione la Berlinguer ha voluto porla sui cortei dei no Green Pass che a Milano si ripetono tutti i sabati da settimane, comportando enormi disagi per gli altri cittadini e anche le lamentele da parte dei commercianti, che sono costretti a subire praticamente uno stop delle proprie attività in una delle giornate più produttive della settimana. “Per un anno e mezzo - è stata la provocazione di Bassetti - abbiamo tenuto gli studenti in didattica a distanza, si possono fare anche le manifestazioni a distanza”.

Al netto della futilità e della strumentalità dei motivi per cui queste persone manifestano tutti i sabati rivendicando il loro diritto a contagiarsi, ammalarsi e morire di Covid, c’è anche un risvolto epidemiologico: “I cortei no Green Pass senza un controllo - ha dichiarato Bassetti - rappresentano un rischio dal punto di vista sanitario e quanto è accaduto a Trieste lo dimostra. È lecito manifestare ma va fatto in sicurezza”.

