Bibbiano, Giorgia Meloni contro Foti: "Un sistema marcio, giustizia per queste atrocità"

A dire la sua anche Giorgia Meloni. Il caso è tristemente noto: gli affidi illeciti di Bibbiano e della Val d’Enza. Per la vicenda è stato condannato a quattro anni Claudio Foti, lo psicoterapeuta titolare del studio di cura torinese per bambini 'Hansel&Gretel'. Il 70enne era accusato di abuso d’ufficio, frode processuale e lesioni gravissime. Assolta invece, perché il fatto non sussiste, l’assistente sociale Beatrice Benati. In 17 (su 22) sono stati invece rinviati a giudizio. Cinque i prosciolti da ogni accusa.

"Arrivano le prime condanne dell'inchiesta sullo scandalo degli affidi illeciti a Bibbiano - cinguetta la leader di Fratelli d'Italia - FDI è stata in prima linea per denunciare un sistema marcio che ha distrutto tante famiglie. Ci auguriamo venga fatta definitivamente giustizia affinché non si verifichino più queste atrocità".

A Bibbiano, infatti, secondo l'accusa esisteva un vero e proprio sistema. Ad agire perché tutto funzionasse amministratori, psicologi e assistenti sociali che, per riuscire a togliere i bambini alle coppie e riaffidarli ad altre, avrebbe fatto leva su report distorti, false relazioni, nonché dichiarazioni manipolate dei bambini. Lo scopo? Affidare i piccoli e sottoporli ad un circuito di cure private a pagamento di una onlus, quella di Foti, appunto

