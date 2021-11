Serenella Draghi, non solo Colle: "Coma la ho vista": Testimonianza del barista, il momento più duro per la first lady

13 novembre 2021 a

I troppi impegni di Mario Draghi stressano anche Maria Serenella Cappello. Lo conferma il titolare del bar "Pagaroma", dove i coniugi più gettonati degli ultimi giorni sono di casa. Lo stesso barista che ha confermato: sì, super-Mario andrà al Quirinale. "Ogni tanto la signora Serenella Draghi viene al nostro bar, l'ultima volta la settimana scorsa, coi ragazzi della scorta. È molto stressata", conferma Antonio Proietti ai microfoni di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1. Il locale, proprio davanti alla residenza capitolina dell'ex numero uno della Bce, accoglie spesso e volentieri la moglie del premier. Da tempo anche lei è nel mirino di giornalisti e curiosi, interessati a sapere se il marito passerà direttamente da Palazzo Chigi al Quirinale come molti vorrebbero. Eppure Serenella, a differenza del marito, si sbilancerebbe un po' di più.

Soprattutto di fronte a un buon caffè. Il gestore del bar - come accennato in premessa - ha infatti chiesto a Serenella se Draghi si candiderà a presidente della Repubblica ed ecco la risposta: "Si, si, sicuramente lo fa mi ha detto". E ancora: "Ha detto si, si, sicuramente lo farà. Me lo ha detto un po' sconsolata, perché saranno molto impegnati. Di solito stavano sempre a città della Pieve andando al Quirinale sarà molto più complicato".

D'altronde lo stesso Draghi al bar di Proietti si farebbe sempre meno: "Prima di diventare premier veniva per colazione ma anche a fare l'aperitivo, gli piace lo spritz Aperol, a volte ne beveva anche un paio, insieme ai classici stuzzichini, patatine ed olive". Sarà vero? Stando a quanto dichiarato dal presidente del Consiglio no: "L'Aperol non mi piace, bevo solo il Campari". E sul Colle, chissà.

