Vincenzo Spadafora, dopo il coming-out... indiscrezione pazzesca: la "manina" di Gianfranco Fini

Dell'ex ministro dello Sport Vincenzo Spadafora si è parlato parecchio di recente, soprattutto per via del suo coming out in diretta televisiva da Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai 3. Ma come è iniziata la carriera politica del grillino? Il Giornale scrive che Spadafora è comparso sulla scena nazionale nel novembre del 2011, quando è stato nominato garante nazionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Una nomina che all'epoca spettava al presidente della Camera Gianfranco Fini e al presidente del Senato Renato Schifani, che però avrebbe lasciato fare al primo.

Stando a una fonte anonima riportata dal Giornale, la scelta del leader di Alleanza Nazionale sarebbe ricaduta su Spadafora per via di "pressioni da ambienti diplomatici legati alla Farnesina". Il pentastellato, poi, si sarebbe fatto notare anche nel corso dell'ultimo governo Berlusconi. All'epoca, nel 2009, l'allora sottosegretario al ministero della Salute Eugenia Roccella scrisse una lettera: "L’attacco così esplicitamente politicizzato contro il Governo da parte di Vincenzo Spadafora, presidente dei Comitati italiani per la raccolta fondi dell’Unicef, ci lascia davvero perplessi".

Pur non ancora essendo iscritto al Movimento, quindi, Spadafora era già schierato contro il berlusconismo. Dopo l'esperienza da garante, come è noto, il politico ha iniziato un percorso che poi lo ha portato verso il MoVimento 5 Stelle al fianco di Luigi Di Maio.

