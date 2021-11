Matteo Bassetti a L'aria che tira, sentenza sul vaccino: "Quando le due dosi non bastano", ecco chi rischia

15 novembre 2021 a

Matteo Bassetti è intervenuto a L’aria che tira, dove Myrta Merlino lo ha interpellato per commentare i dati provenienti da Israele, che ha già somministrato 4 milioni di terze dosi su circa 9 milioni di abitanti. Una scelta obbligata dal fatto che oltre il 90% delle ospedalizzazioni è riconducibile a non vaccinati o a persone con quadri clinici complessi, per questo è partita la somministrazione in massa della terza dose, che garantisce una rinnovata protezione.

“I dati che stiamo vedendo nei nostri ospedali - ha dichiarato Bassetti - dicono che i ricoverati sono non vaccinati o chi ha fatto il vaccino più di sei mesi fa. Probabilmente due dosi, quando hai più di 60 anni o sei fragile, non bastano e quindi serve fare molto rapidamente la terza dose. Su questo dobbiamo correre molto velocemente, ciò vuol dire prima di raggiungere il Natale, dove si prevede che verrà toccato il picco di questa quarta ondata”.

E infatti anche l’Italia si sta organizzando per la somministrazione in massa della terza dose. Nel Regno Unito il richiamo da oggi è stato esteso a tutti gli adulti sopra i 40 anni, presto arriverà anche il governo presieduto da Mario Draghi a prendere una decisione simile: d’altronde il piano è chiaro, terze dosi e Green Pass per superare l’inverno senza grossi scossoni.

