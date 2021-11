Che tempo che fa, Luciana Littizzetto e la bordata su Vespa e Bassetti: "Mancava il mulo"

15 novembre 2021 a

"Mettevano un mulo piuttosto". Non va per il sottile, Luciana Littizzetto. Nel suo spazio comico a Che tempo che fa, la torinese più incontrollabile della tv italiana lascia di sasso anche Fabio Fazio prendendo di mira niente di meno che Porta a porta. Sullo screen-wall, in studio, la regia manda in onda le immagini dell'ultima puntata del talk di Rai1: Bruno Vespa discute con i suoi ospiti tra cui spicca l'infettivologo del San Martino di Genova Matteo Bassetti, una delle star mediatiche di questa ormai infinita diretta-Covid.

Tema della discussione però non sono pandemia, vaccini, terza dose, quarta ondata o No Green pass, ma i pari diritti tra uomini e donne. E qui la Littizzetto va giù piattissima: "Le donne sono penalizzate... Ne parlavano l'altra sera da Vespa... E a parlarne sono 4 uomini! QUATTRO! se c'era una quinta sedia non c'era un uomo secondo te? Mettevano un mulo piuttosto!". Fazio ascolta quasi accasciato, con la mano sulla fronte. Guai in vista dai piani alti di viale Mazzini?

La Littizzetto ha come al solito svariato, commentando il meglio del peggio della cronaca dell'ultima settimana. Ovvio il riferimento al "peto di Joe Biden", il caso di gossip che ha fatto impazzire siti e tabloid di mezzo mondo. "Vi faccio solo vedere cosa succede... - spiega la comica - Il proverbio dice bene 'basta un battito d'ali a Maracas poiché scoppi la tempesta a Pechino'... Basta un peto di Biden a Glasgow... E guarda che succede a Genova!". Sullo schermo, le immagini di una tromba d'aria: si ride di gusto. E c'è spazio anche per una tirata contro i massaggi, tra le mode più in voga di questi anni. "Intanto ti devi mettere delle mutande di carta... E non sai mai qual è il davanti e qual è il dietro - smitizza da par suo Lucianina -. Poi arrivano i massaggiatori che hanno un'unica caratteristica: hanno le mani fredde".

Stessi disagi in idromassaggio: "Poi c'è l'idromassaggio che è molto bello, perché l'acqua è molto calda. Ed è figo perché da lì esci che ti scolano come gli spaghetti, hai la pressione a 5". Chiunque ci abbia messo piede almeno una volta nella vita, non potrà che confermare.

